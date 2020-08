Map of Tasmania di Amanda Palmer in tutta la sua naturale pelosità spacca di brutto (Di venerdì 7 agosto 2020) Io e mia moglie abbiamo tre quarti dei nostri figli al mare, con la nonna. No, non è un modo di dire, tre quarti non è una approssimazione, abbiamo quattro figli, e tre di loro, i due bambini, e l’adolescente, sono al mare con la nonna, mentre la nostra figlia più grande è con noi a Milano. Non avere in casa due bambini di otto anni e un adolescente di quindici anni dimostra come una casa sia tale anche in virtù di chi la abita, perché quelle stesse mura, di colpo, risultano vuote. Avrei potuto usare il verbo risuonare, ma in effetti l’estremo silenzio che campeggia in casa, in questi giorni, è l’aspetto più evidente di quella assenza, e Dio non voglia che ora mi metta a fare l’uomo di mezza età che, tanto più dopo aver trascorso tre mesi praticamente costantemente insieme ai suoi ... Leggi su optimagazine

