Malinovskyi, il suo primo tecnico lo paragona a Messi: «Uno da grande calcio» (Di venerdì 7 agosto 2020) Malinovskyi, il suo primo tecnico lo paragona a Messi. Uno da grande calcio ed ora l’Atalanta dovrà stare attenta alle big europee Oleksandr Funderat, direttore sportivo del Vorskla (Ucraina) ed ex responsabile dell’Academy dello Shakhtar Donetsk, ha parlato alla Gazzetta dello Sport di Ruslan Malinovskyi. FENOMENO RUSLAN – «Malinovskyi è un piccolo Messi fuori dall’area di rigore. Spaccava la porta già a 18 anni. Restava un’ora in più dopo gli allenamenti e calciava da fermo, in corsa, al volo…. Il gol alla Juventus arriva da lì. Ruslan è la rivelazione della Serie A, spero lo diventi anche in Champions League. ... Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Malinovskyi suo Lo scopritore di Malinovskyi: "L'Atalanta ha fatto il colpaccio, è un piccolo Messi..." Calcio Atalanta Calciomercato Atalanta: assalto a Boga, le ultime

Atalanta, i nerazzurri si muovono per il prossimo calciomercato: il nuovo obiettivo è Boga del Sassuolo ma non sarà facile strappare l'esterno ai neroverdi. La Dea è oramai una grande e potrebbe chiud ...

La top 11 di Serie A: Calhanoglu rivitalizzato da Ibra, a Dybala preferisco Caputo

Una pandemia mondiale, nell’anno 2020, che stravolge le nostre vite e le abitudini di gran parte dell’umanità. Se qualcuno ce lo avesse detto, avremmo pensato più ad un romanzo distopico che ad una po ...

Atalanta, i nerazzurri si muovono per il prossimo calciomercato: il nuovo obiettivo è Boga del Sassuolo ma non sarà facile strappare l'esterno ai neroverdi. La Dea è oramai una grande e potrebbe chiud ...Una pandemia mondiale, nell’anno 2020, che stravolge le nostre vite e le abitudini di gran parte dell’umanità. Se qualcuno ce lo avesse detto, avremmo pensato più ad un romanzo distopico che ad una po ...