Lo sconto dei contributi per chi assume al Sud nel decreto Agosto (Di venerdì 7 agosto 2020) Nel «decreto Agosto» entra anche la fiscalità di vantaggio a favore delle imprese del Mezzogiorno: uno sconto del 30% dei contributi per chi assume al Sud. La Stampa spiega oggi che nelle intenzioni del governo si dovrebbe partire a ottobre sulla scorta di previsioni certamente non positive sui possibili impatti del coronavirus sull’occupazione nel Mezzogiorno, anticipando un progetto che si pensava di inserire nella prossima legge di Bilancio. Lo sgravio andrà a tutti i neoassunti, senza vincoli o limiti di età. Per quest’anno il governo conta di stanziare 1-1,2 miliardi, mentre dal 2021 in avanti serviranno 4 miliardi all’anno. Secondo lo schema che i tecnici stanno mettendo a punto lo sconto, previa ... Leggi su nextquotidiano

clikservernet : Lo sconto dei contributi per chi assume al Sud nel decreto Agosto - Noovyis : (Lo sconto dei contributi per chi assume al Sud nel decreto Agosto) Playhitmusic - - LuludotcomIT : Ultime ore per fare la scorta dei tuoi libri indie preferiti di Lulu con il 10% di sconto oggi. Usa il codice PUBLI… - bocognanir : RT @edilportale: #Superbonus 110%, da @ancenazionale e @intesasanpaolo strumenti per sostenere le aziende del settore edile nella fase di e… - Giochistarter : La Guerra dei Mondi: Nuova Invasione è ora al 15.00% di sconto su #Giochistarter. Clicca il link per avere maggiori… -

Ultime Notizie dalla rete : sconto dei Bonus ristorante, sconto del 20% al cliente: come funziona Sky Tg24 Accordo tra Intesa Sanpaolo e Ance per sostenere il settore delle costruzioni

Intesa Sanpaolo e Ance, Associazione nazionale costruttori edili, hanno condiviso l’importanza e la necessità di attivare un pacchetto di soluzioni dedicato alle aziende del settore in coerenza con qu ...

Giornata internazionale della birra 2020: storia, consumi e curiosità

A partire dal 2007 ogni primo venerdì di agosto si celebra la bevanda nata al tempo degli antichi Egizi. Ecco tutto quello che c'è da sapere, tra luoghi comuni e convinzioni da sfatare Il 7 agosto 202 ...

Intesa Sanpaolo e Ance, Associazione nazionale costruttori edili, hanno condiviso l’importanza e la necessità di attivare un pacchetto di soluzioni dedicato alle aziende del settore in coerenza con qu ...A partire dal 2007 ogni primo venerdì di agosto si celebra la bevanda nata al tempo degli antichi Egizi. Ecco tutto quello che c'è da sapere, tra luoghi comuni e convinzioni da sfatare Il 7 agosto 202 ...