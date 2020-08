La vita in diretta, Andrea Delogu: "Anche io ho la cellulite". E la mostra alla telecamera (Di venerdì 7 agosto 2020) Qualcuno se lo dimentica, talvolta, e così ogni tanto è giusto sottolinearla, la normalità. Nella puntata di oggi di La vita in diretta, Andrea Delogu ha compiuto un gesto normalissimo, sulla rete ammiraglia della tv pubblica. Nello spazio dedicato ai difetti fisici e alla chirurgia estetica, la conduttrice ha ammesso di avere cellulite e smagliature, quindi, con l'aiuto di Cristina Fogazzi (@estetistacinica su Instagram) ha mostrato la ritenzione idrica sulla gamba destra. La regia ha stretto l'inquadratura e ha immortalato il difetto fisico della Delogu. Il nobile intento di lanciare un messaggio body positive non è stato tradito neAnche dai toni e dai contenuti del talk che ne è seguito, con in ... Leggi su blogo

