La Milano-Sanremo riparte con Nibali, ma senza pubblico (Di venerdì 7 agosto 2020) AGI - Si chiama 'Milano-Sanremo' ma per il mondo del ciclismo è semplicemente 'la Classicissima'. Mai come quest'anno questa corsa fa gola a tanti. Domani andrà di scena l'edizione numero 111 della 'Classica di Primavera', come viene anche ribattezzata, che collega il capoluogo lombardo alla città del famoso Festival della canzone italiana. La violenta pandemia di covid-19 ha rivoluzionato tutti i calendari, da quelli nazionali a quelli internazionali e scombussolato programmazione degli atleti. Tutto questo non ha intaccato la storia, il mito e soprattutto il fascino della 'Milano-Sanremo'. Strade vietate al pubblico L'edizione del 2020 era prevista il 20 marzo, come da tradizione prima delle 'Classiche del Nord'. Una novità, però, effettivamente ... Leggi su agi

