Juventus fuori dalla Champions! Non basta un super Ronaldo: il disastro dell’arbitro non è un alibi (Di venerdì 7 agosto 2020) Un’attesa lunga 5 mesi, resa vana dopo 90 minuti. La Juventus non riesce a completare la sua rimonta e dice addio alla Champions League agli ottavi di finale. Costa caro l’1-0 subito in Francia prima del lockdown, decisivo nel computo dei gol totali. Alla Juventus non basta infatti il 2-1 di questa sera, maturato grazie ad una doppieta di Cristiano Ronaldo che rimonta la rete di Depay su calcio di rigore. Foto Getty / Valerio PennicinoJuventus che fa la partita, ma senza dominarla. Il Lione si lascia attaccare, difende anche in maniera sporca quando serve, poi prova a far male con la qualità e la velocità del reparto offensivo. Squadra giovane, ma anche smaliziata quando serve. Ouar lo fa vedere accentuando un contatto in area nel primo tempo che inganna l’arbitro ... Leggi su sportfair

