In Francia non c'è spazio per i critici della mascherina (Di venerdì 7 agosto 2020) Roma. In Francia, i nuovi casi di coronavirus crescono ormai al ritmo di duemila al giorno. Quasi mille comuni hanno deciso di imporre l'uso della mascherina all'aperto – Lille, Tours, Blois, Tolosa, Epinal, Nizza e adesso anche Parigi – ma le nuove restrizioni rimangono fuori dagli scontri tra part

Ultime Notizie dalla rete : Francia non In Francia non c'è spazio per i critici della mascherina Il Foglio Francia, occupati ancora giù nel 2° trimestre

(Teleborsa) - In calo gli occupati in Francia nel 2° trimestre. Secondo la stima preliminare dell'Istituto di Statistica Nazionale francese (INSEE), il mercato del lavoro dovrebbe aver registrato una ...

Istat, a giugno si consolida ripresa del commercio estero

(Teleborsa) - Si consolida la ripresa congiunturale, avviata a maggio, dell'export verso entrambi i mercati di sbocco, UE ed extra UE. È quanto emerge dai dati Istat sul commercio estero che registra ...

