Grande Fratello Vip, Eva Grimaldi nel cast? Salgono le quote LGBT nella Casa (Di venerdì 7 agosto 2020) E’ quasi tutto pronto per la quinta edizione del Grande Fratello Vip in partenza. Alfonso Signorini sta scaldando i motori preparando un cast particolarmente forte, almeno sulla carta. Dopo l’anticipazione di Blogo, anche 361Magazine conferma Eva Grimaldi nel cast. Grande Fratello Vip, Eva Grimaldi nel cast Eva Grimaldi è stata protagonista involontaria del “Grande Fratello... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

