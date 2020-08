Gattuso: il Barca non doveva essere in crisi? Erano tutte barzellette… (Di venerdì 7 agosto 2020) “Al Barcellona dà più forza il fatto di non aver vinto nulla ancora, per la mentalità che hanno e i trofei che vincono ogni anno. E’ una squadra abituata a vincere. Quando ti abitui vuoi vincere sempre. Noi domani abbiamo l’Everest da scalare”. Gennaro Gattuso soprattutto ci tiene a riportare il racconto della vigilia di Barcellona-Napoli nei giusti parametri: altro che squadra in crisi. “In questi mesi ho sentito che il Barcellona non è in forma, non ha tutti disponibili, alla fine Erano barzellette… gli mancano solo due giocatori, ha dei giovani che è uno spettacolo veder giocare. Puig è già un campione. Fa bene al calcio”. “Partite come questa sono esperienze che bisogna vivere, fanno il vissuto che ogni giovane, se vuole diventare un ... Leggi su ilnapolista

