Foggia capitale delle intimidazioni nel settore del vino | abbattuto vigneto di 5 ettari

SAN SEVERO – Ennesimo episodio criminale ai danni di un produttore del settore del vino, nella provincia di Foggia. A finire sulle pagine della cronaca nera è ancora una volta la città di San Severo. Nella notte tra il 5 e il 6 agosto, ignoti criminali hanno abbattuto il vigneto di 5 ettari di proprietà dell'azienda agricola condotta da Michele Siena e dal fratello Antonio Siena, allevato col metodo tradizionale del "tendone" attorno a masseria Casone. Il fatto è avvenuto nella medesima zona della Puglia oggetto dell'indagine sul caporalato che vede protagonista Settimio Passalacqua, padre della produttrice di vini naturali Valentina Passalacqua, finito in manette a inizio luglio 2020.

