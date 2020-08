Crosetti: “Sarri non allenerà la Juve l’anno prossimo, non sono dilettanti…” (Di venerdì 7 agosto 2020) “Credo che Maurizio Sarri non sarà l’allenatore della Juventus nella prossima stagione. Hanno già deciso proprio perché non sono dei dilettanti”. Così su Twitter Maurizio Crosetti risponde a distanza alla piccata dichiarazione del tecnico della Juventus che nella conferenza stampa pre-Champions aveva detto: “Alla Juve non sono dilettanti. Se sarò qui o meno l’anno prossimo lo hanno già deciso. Non c’è bisogno di aspettare la partita col Lione. Non ragionano come tifosi”. L’editorialista di Repubblica si dice quasi sicuro: ormai scelta è fatta, indipendentemente dal risultato del match di Champions. Credo che Maurizio Sarri non sarà l’allenatore della ... Leggi su ilnapolista

