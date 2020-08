CORSA, TECNICA E VERSATILITÀ: REGUILÓN, LA RIVELAZIONE DEL SIVIGLIA (Di venerdì 7 agosto 2020) Sergio Reguilón è il terzino che ha stupito tutti nella sfida di ieri sera tra SIVIGLIA e Roma. Piede sinistro, rapido, tecnico e molto versatile. Il calciatore classe 1996 entra a far parte delle giovanili del Real Madrid nel 2005. Dopo un decennio nella cantera dei blancos, Reguilón viene mandato in prestito al CD Logrones. L’esordio in Segunda Division B avviene il 23 agosto contro il Compostela. Reguilon non riesce a giocare con continuità: per tale ragione rientra al Real Madrid Castilla. Nel 2016 il calciatore viene impiegato da titolare al Logrones, realizzando otto reti in 30 partite. In quella stagione, il giovane Reguilón gioca da ala sinistra. Al Real Madrid Castilla, nel campionato successivo sigla due reti in 30 presenze, ancora sotto la guida TECNICA di Santiago Solari. 14 presenze nel Real Madrid ... Leggi su alfredopedulla

Erano giunti a Firenze e dintorni per mettere a segno furti di orologi di pregio e collanine, utilizzando la tecnica denominata “dell’abbraccio”, fenomeno ormai diffuso in diverse aree d’Italia che de ...

Csm, per me la ‘Spazzacorrenti’ non risolve: così nessun candidato indipendente riuscirà a entrare

Le sirene della propaganda governativa talvolta raggiungono livelli quasi lirici, perché suggeriscono nomi evocativi a provvedimenti che hanno tutt’altro contenuto. Mi riferisco allo schema di disegno ...

