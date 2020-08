Concorso MIUR per assistenti amministrativi lingua tedesca: ecco come partecipare (Di venerdì 7 agosto 2020) Il Ministero dell’istruzione, in collaborazione con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) ha pubblicato un bando di Concorso per la formazione di una graduatoria per assistenti amministrativi da destinare all’estero per l’area linguistica di tedesco (codice funzione 036). La procedura concorsuale è relativa all’anno scolastico 2020/2021 ed è rivolta al personale ATA già in servizio nelle scuole statali con un contratto di lavoro a tempo indeterminato. ecco come partecipare al Concorso. Concorso MIUR assistenti amministrativi lingua tedesca: requisiti Al Concorso ... Leggi su notizieora

