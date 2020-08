Callejon, il gesto d’addio al Napoli: maglia numero 7 regalata a tutti i compagni (Di venerdì 7 agosto 2020) Un nuovo indizio sul futuro di José Maria Callejon, che pare essere ormai destinato a dire addio al Napoli dopo ben sette anni.Lo spagnolo avrebbe regalato la sua maglietta con tanto di dedica a tutti i compagni.Callejon: il gesto d'addiocaption id="attachment 523253" align="alignnone" width="574" Callejon Napoli (getty images)/captionCallejon dirà addio al Napoli alla fine della stagione. Lo spagnolo è in scadenza di contratto e non sembrano esserci più margini per trovare l'intesa per un rinnovo. Tra le tante parole di questi ultimi mesi, con Gattuso che aveva fatto capire che il futuro del giocatore era segnato. La sfida di sabato sera contro il Barcellona potrebbe essere dunque l'ultima ... Leggi su itasportpress

