Calderoli, l’intervento in Senato diventa virale: il web si scatena (Di venerdì 7 agosto 2020) “Il maschio solitamente si accoppia con quattro o cinque rappresentanti del gentil sesso, cosa che la donna solitamente non fa. Il risultato è che il maschio si porta i voti di quattro o cinque signore e le signore non vengono elette”. Così il Senatore Roberto Calderoli, nell’intervento al Senato sulla doppia preferenza di genere. Un discorso che ha prima provato ad interrompere il vicepresidente del Senato Ignazio La Russa, poi è stato inghiottito dal web, dove ora è diffuso ovunque, tanto da entrare in tendenza su Twitter a un giorno di distanza dal dibattito in Senato. I commenti social "Si accoppia". Al Senato. Perché non l'ha detto in un' osteria dopo il terzo bicchiere di un buon vino padano. E ce ne sono tanti buoni da quelle ... Leggi su italiasera

