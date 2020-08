Borse europee sulla parità. In rosso Piazza Affari (Di venerdì 7 agosto 2020) (Teleborsa) – Seduta negativa per il listino milanese, che si conferma il peggiore in Europa. Prevale la massima prudenza, in attesa del dati del mercato del lavoro USA e di riflesso al crescere dei contagi di Covid-19 nel mondo. Sessione debole per l’Euro / Dollaro USA, che scambia con un calo dello 0,52%. Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +146 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,93%. Tra le principali Borse europee ferma Francoforte, viaggia in pari assieme a Londra, mentre appare pensosa Parigi, con un calo frazionale dello 0,32%. Il listino milanese continua la seduta sotto la parità, con il FTSE MIB che lima lo 0,55%. Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, andamento positivo per DiaSorin, che avanza di un discreto +1,68%. Ben ... Leggi su quifinanza

