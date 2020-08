Basket, Stella Rossa Belgrado: Michael Ojo muore per un infarto (Di venerdì 7 agosto 2020) Una tragedia spiazza la Stella Rossa Belgrado. I media serbi hanno infatti la notizia della morte di Michael Ojo, centro nigeriano in forza proprio nella squadra della capitale. A 27 anni il giocatore secondo quanto riportato è rimasto vittima d’infarto proprio nel corso di un allenamento. Il giocatore di Lagos aveva giocato a livello collegiale con la maglia di Florida State, poi esperienza in ABA Liga con il FMP prima di aggregarsi proprio nel 2008 alla Stella Rossa. Leggi su sportface

Eurosport_IT : Tragedia a Belgrado: il centro della Stella Rossa Michael Ojo muore a 27 anni per attacco cardiaco. Stava facendo… - RiccardoTom13 : RT @parallelecinico: 'Giocavo a calcio in Nigeria fino a 17 anni ma ero 2.15. Poi provai il basket nell'unico campo del quartiere. Non pote… - SimonVannini : RT @parallelecinico: 'Giocavo a calcio in Nigeria fino a 17 anni ma ero 2.15. Poi provai il basket nell'unico campo del quartiere. Non pote… - parallelecinico : 'Giocavo a calcio in Nigeria fino a 17 anni ma ero 2.15. Poi provai il basket nell'unico campo del quartiere. Non p… - m_dazzi : RT @Eurosport_IT: Tragedia a Belgrado: il centro della Stella Rossa Michael Ojo muore a 27 anni per attacco cardiaco. Stava facendo un pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Stella Basket, Stella Rossa Belgrado: Michael Ojo muore per un infarto Sportface.it Basket, Stella Rossa Belgrado: Michael Ojo muore per un infarto

Una tragedia spiazza la Stella Rossa Belgrado. I media serbi hanno infatti la notizia della morte di Michael Ojo, centro nigeriano in forza proprio nella squadra della capitale. A 27 anni il giocatore ...

Basket – Serie A2 20/21, sono ventisette le squadre iscritte: ecco i due gironi

Il Consiglio Federale ha stabilito l’esclusione dello Sporting Club Caserta e ha dato il via libera per la formazione dei due gironi La Serie A2 Old Wild West 2020/21 inizierà domenica 15 novembre e v ...

Una tragedia spiazza la Stella Rossa Belgrado. I media serbi hanno infatti la notizia della morte di Michael Ojo, centro nigeriano in forza proprio nella squadra della capitale. A 27 anni il giocatore ...Il Consiglio Federale ha stabilito l’esclusione dello Sporting Club Caserta e ha dato il via libera per la formazione dei due gironi La Serie A2 Old Wild West 2020/21 inizierà domenica 15 novembre e v ...