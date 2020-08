Azzolina Risponde Alla Critica di Salvini: Sulla Scuola non ne Azzecca Una (Di venerdì 7 agosto 2020) Intervistata a La 7, la Ministra dell’Istruzione Azzolina Risponde Alla recente Critica di Matteo Salvini in merito Alla partecipazione al concorso per dirigenti scolastici. “Sarebbe bello vederlo studiare perché Sulla Scuola non ne Azzecca una. Ho fatto molti sacrifici per studiare, ne sono molto orgogliosa” afferma Azzolina. La Ministra continua: “Voleva bloccare mio concorso da insegnante? Ho partecipato a quel concorso nel 2017 quando nemmeno ero in politica e ho fatto tanti sacrifici per studiare. Dovrebbe studiare pure lui”. Leggi su youreduaction

