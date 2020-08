Anteprima UFC Fight Night 174 – Lewis Vs Oleynik (Di venerdì 7 agosto 2020) UFC Fight Night 174 è il secondo evento di questo mese di Agosto targato UFC. Dopo la prestazione da manuale di Derek Brunson, questa domenica nel main event assisteremo ad un match tra due potenti Fighter. Derrick Lewis (23-7) sfida uno degli uomini più pericolosi nel ground game mai visti nell’ottagono, Alexey Oleynik (59-13-1).Nel co main event troveremo l’incontro tra Chris Weidman (14-5) ex campione dei pesi medi e l’arcigno Omari Akhmedov (20-4-1). La main card in diretta da Las Vegas sarà live su DAZN e UFC Fight Pass a partire dalle ore 3.00 di domenica 9 Agosto. Il resto di questo evento propone alcuni incontri e personalità che non lasceranno l’ottagono senza provare a dare spettacolo. Tra queste Beneil Dariush ... Leggi su sport.periodicodaily

