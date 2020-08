Ufficiale: Roma, Bianda allo Zulte Waregem in prestito (Di giovedì 6 agosto 2020) Il difensore francese classe 2000, William Bianda, arrivato nell’estate del 2018 dal Lens, è un nuovo giocatore dello Zulte Waregem. L’operazione si è chiusa con la formula del prestito annuale con diritto di riscatto. Foto: sito Ufficiale Zulte L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

OfficialASRoma : Comunicato ufficiale sulla proprietà dell'#ASRoma ?? - DiMarzio : #ASRoma-#Friedkin è fatta: firmato l'accordo preliminare. Il gruppo Friedkin è il nuovo proprietario del club giall… - MarcoBarzaghi : Ufficiale il passaggio della @OfficialASRoma da #Pallotta a #Friedkin per 600 milioni #Roma - LeleRoma1976 : RT @OfficialASRoma: Comunicato ufficiale sulla proprietà dell'#ASRoma ?? - ElPapu1023 : RT @OfficialASRoma: Comunicato ufficiale sulla proprietà dell'#ASRoma ?? -

ROMA - Tra le maglie di un passaggio da proprietà a cui manca solo l'ultima firma per la Roma è sempre tempo di mercato. Un'operazione che non stravolgerà gli equilibri, ma comunque un primo passo per ...Roma, 6 ago. - Dan Friedkin è il nuovo proprietario della Roma, con la cessione della società al gruppo del magnate texano sale a 3 il numero di proprietari stranieri del club, per la precisione statu ...