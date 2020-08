Uccide il padre 85enne malato terminale dopo una lite: colpito alla gola con le forbici (Di giovedì 6 agosto 2020) Una brutta storia familiare finita nel peggiore dei modi. A Corbola, piccolo Comune di poco più di 2000 anime in provincia di Rovigo, un uomo di 85 anni, Terenzio Roma, è deceduto in ospedale a causa delle conseguenze di una ferita alla gola che gli è stata inferta intorno alle 19 e 30 del 5 agosto. L’uomo, malato terminale, è deceduto nonostante le lesioni non fossero gravi, ma evidentemente lo stato di salute già fortemente compromesso dell’anziano ne hanno pregiudicato le possibilità di salvezza. I Carabinieri hanno arrestato il figlio 45enne, omonimo del padre, che ha problemi psichici ed avrebbe conficcato una forbice nella gola dell’85enne. Gli inquirenti, che indagano per omicidio, stanno tentando in ... Leggi su caffeinamagazine

