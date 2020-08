Stadio della Roma, finalmente si parte: treni e viabilità, le carte in Campidoglio (Di giovedì 6 agosto 2020) Nel giorno del passaggio di proprietà da James Pallotta a Dan Friedkin domani si parte: vanno in Giunta comunale i due testi di convenzione fra il Campidoglio e la Regione Lazio per la ferrovia Roma-Lido di Ostia e fra il Campidoglio e la Città Metropolitana per la via del Mare/Ostiense. Sono i due atti preliminari necessari a completare il testo della convenzione con la As Roma e la Eurnova per il progetto Stadio della Roma. La convenzione è stata scritta ma, appunto, mancano ancora questi due atti che, a questo punto, rappresentano l'inizio dell'iter che porterà in votazione in Consiglio comunale l'intero pacchetto sullo Stadio, variante e, appunto, convenzione urbanistica. Dal ... Leggi su iltempo

«Al lavoro con la Regione per la nuova uscita autostradale a Campi: una necessità non più rinviabile». Con un breve post su Facebook, il sindaco di Campi Bisenzio Emiliano Fossi annuncia l’impegno per ...

Questa richiesta risulterebbe opportuna visto che il cantiere del Ponte dei Congressi sarebbe in contemporanea con quello per la realizzazione dello Stadio della Roma”. Ponte dei Congressi a parte, ...

