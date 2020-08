Sonia Bruganelli in partenza per le vacanze col jet privato. I fan notano un dettaglio: «Che brutta…» (Di giovedì 6 agosto 2020) Sonia Bruganelli in partenza per le vacanze col jet privato. I fan notano un dettaglio: «Che brutta…». La moglie di Paolo Bonolis, in partenza per le vacanze, ha immortalato il momento con uno scatto sulla scaletta dell’aereo privato all’aeroporto di Ciampino. Stavolta però non sarebbe stato l’utilizzo del jet a scatenare i messaggi dei follower. Ma un altro dettaglio. «Ma perché indossi una mascherina a forma di mutande?», avrebbero chiesto alcuni utenti. E ancora: «Che brutta la mascherina, sembrano slip». C’è poi chi nota anche un altro particolare: «Il naso va tenuto dentro la mascherina e non ... Leggi su attualitavip.myblog

TerryEmpyre : RT @_DAGOSPIA_: SONIA BRUGANELLI METTE A RISERVA GLI 1,6 MILIONI DI EURO DI UTILE: IN TEMPI DI CORONAVIRUS… - unaresistencia : RT @_DAGOSPIA_: SONIA BRUGANELLI METTE A RISERVA GLI 1,6 MILIONI DI EURO DI UTILE: IN TEMPI DI CORONAVIRUS… - _DAGOSPIA_ : SONIA BRUGANELLI METTE A RISERVA GLI 1,6 MILIONI DI EURO DI UTILE: IN TEMPI DI CORONAVIRUS… - zazoomblog : Sonia Bruganelli a bocca asciutta: soldi la società con Lucio Presta? Che batosta per lady Bonolis - #Sonia… - infoitcultura : ‘Foto con difetti’, Sonia Bruganelli sbotta per quel commento e fa scoppiare la polemica su Instagram -

Ultime Notizie dalla rete : Sonia Bruganelli Sonia Bruganelli, che batosta per lady Bonolis: soldi, la società con Lucio Presta.... Liberoquotidiano.it Sonia Bruganelli, che batosta per lady Bonolis: soldi, la società con Lucio Presta....

Il coronavirus ha lasciato all’asciutto anche Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis che è ormai ben nota anche al pubblico della televisione e dei social. Il Tempo nell’edizione odierna dà cont ...

Sonia Bruganelli: nuovo attacco degli haters per jet privato e mascherina

Non c’è mai pace per Sonia Bruganelli. Sonia Bruganelli: gli haters contestano la mascherina. Leggi anche: Sonia Bruganelli: vacanza in Sardegna nel mirino degli haters. Questa volta, oltre agli ...

Il coronavirus ha lasciato all’asciutto anche Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis che è ormai ben nota anche al pubblico della televisione e dei social. Il Tempo nell’edizione odierna dà cont ...Non c’è mai pace per Sonia Bruganelli. Sonia Bruganelli: gli haters contestano la mascherina. Leggi anche: Sonia Bruganelli: vacanza in Sardegna nel mirino degli haters. Questa volta, oltre agli ...