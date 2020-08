Siviglia-Roma 0-0, ottavi di Europa League Diretta Traversa colpita da Koundé di testa (Di giovedì 6 agosto 2020) Dopo essersi assicurata un posto nella fase a gironi della prossima edizione con il 5º posto in campionato, la Roma sfida il Siviglia in gara secca a Duisburg negli ottavi di finale di Europa... Leggi su ilmessaggero

Corriere : Friedkin, mani sulla Roma: nella notte firmato l’accordo. Operazione da 591 milioni - Gazzetta_it : #Suso ritrova l’Italia: “Ma questo è il trofeo del #Siviglia” - OfficialASRoma : ? 20:45, #JuveRoma ?? L'ultima partita di campionato ?????? L'ultima partita prima del Siviglia ?? Daje Roma! ?? #ASRoma - alessandro_972 : RT @ilRomanistaweb: #Fienga: 'Spero che #Friedkin possa far crescere la #Roma. Vogliamo vincere l'#EuropaLeague' L'amministratore delegat… - Bertolca10 : Subito in campo alle 19 la Roma di Fonseca a caccia del pass per i quarti. L'avversario non è morbido come il Getaf… -