Se stessi l'Altro e l'Autonomia (Di giovedì 6 agosto 2020) Ci vuole coraggio e un nuovo modo di pensare e agire per rendere la vita di coppia meravigliosa, allenandola all'Autonomia individuale e al rispetto dell'Altro. Testo L'Autonomia affettiva, informazioni scambiate, costante dialogo sincero e leale, reciproco rispetto e mutuo sostegno, comprensione e ascolto attivo, sono i fondamentali di un'intesa perfetta nella coppia, i punti cardine per mantenere e accrescere l'affiatamento e la ricchezza affettiva.

Ultime Notizie dalla rete : stessi Altro Lo stop ai licenziamenti è un errore da matita blu. La versione di Martone Formiche.net La figlia di Roberta Ragusa incoronata Miss: "La moda mi univa a mamma, sarebbe stata felice"

Ha vinto un concorso di bellezza aggiudicandosi il titolo di “Miss Grand Prix on the web 2020”: Alessia Logli, figlia 19enne di Antonio Logli e Roberta Ragusa, la donna svanita nel nulla nel Pisano se ...

La montagna è mordi e fuggi, albergatori: “Turisti in calo del 70%”

L’estate del post-Covid sta avanzando tra luci e ombre. Di sicuro c’è solo un dato: a luglio non c’è stato il pienone previsto. Tranne nei weekend quando le località di villeggiatura ai piedi delle Al ...

