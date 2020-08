Roma, l’assurda teoria dell’ex consigliere MS5 su omosessualità e vaccini (Di giovedì 6 agosto 2020) Massimiliano Quaresima, ex consigliere MS5 al XII Municipio di Roma, fa delle assurde dichiarazioni legando l’omosessualità ai vaccini: è bufera Dichiarazioni shock, frasi che mettono i brividi e che ovviamente hanno innescato una grande polemica. L’omosessualità come malattia legata ai vaccini: il peggio della stupidità che si presenta sotto forma di discorso tenuto da Massimiliano Quaresima. Lui è un ex consigliere MS5 del XII Municipio di Roma, ora passato al Gruppo Misto. La sua ‘teoria’ prende spunto dalla discussione sulla scelta del Municipio della Capitale di aderire alla campagna ‘Dà voce al rispetto’ che appoggia la legge sull’omotransfobia in discussione al ... Leggi su bloglive

