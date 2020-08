Rimpasto sempre più concreto Di Maio-Interni e Renzi alla Difesa? (Di giovedì 6 agosto 2020) L'emergenza Coronavirus in Italia continua, ma il governo nella pausa estiva lavora anche ad un Rimpasto di ministri. Nonostante le smentite - si legge sul Corriere della Sera - le grandi manovre tra i leader sono iniziate, ma sarà decisivo il voto regionale per metterle in pratica. In un quadro così frammentato il crescente potere di Giuseppe Conte viene visto dagli alleati con una certa apprensione. Dietro le quinte, si è ripreso a parlare di Rimpasto. Ufficialmente fioccano solo smentite sull’argomento, ma il lavorìo sotterraneo non sembra fermarsi. Ieri è stato proprio Di Maio a negare che una ipotesi del genere sia sul tavolo: "Basta con questi retroscena. Il Rimpasto non serve, il governo è solido e compatto". Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

Agenzia_Italia : Archiviate le voci di un rimpasto, l'esecutivo è concentrato sulla sempre più complessa gestione dei flussi. Con lo… - hurree16 : RT @Agenzia_Italia: Archiviate le voci di un rimpasto, l'esecutivo è concentrato sulla sempre più complessa gestione dei flussi. Con lo sgu… - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: Archiviate le voci di un rimpasto, l'esecutivo è concentrato sulla sempre più complessa gestione dei flussi. Con lo sgu… - angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Governo, rimpasto sempre più concreto Di Maio agli Interni,Renzi vuole la Difesa - emobranco : RT @Agenzia_Italia: Archiviate le voci di un rimpasto, l'esecutivo è concentrato sulla sempre più complessa gestione dei flussi. Con lo sgu… -

Ultime Notizie dalla rete : Rimpasto sempre Governo, il Pd stufo vuole il rimpasto, Conte frena: può finir male Il Messaggero Maggioranza, rimpasto prima del voto: la mossa di Pd e M5S per blindare il governo

La telefonata di Nicola Zingaretti a Luciana Lamorgese, per smentire l'ambizione ad occupare la poltrona del Viminale salva il rapporto personale, ma ovviamente non risolve il nodo politico di un Pd s ...

Governo, rimpasto più concreto. Di Maio agli Interni, Renzi vuole la Difesa

Il ministro degli Esteri è in continuo contatto con il leader di Italia Viva, nel Pd si cerca una poltrona per Orlando L'emergenza Coronavirus in Italia continua, ma il governo nella pausa estiva lavo ...

La telefonata di Nicola Zingaretti a Luciana Lamorgese, per smentire l'ambizione ad occupare la poltrona del Viminale salva il rapporto personale, ma ovviamente non risolve il nodo politico di un Pd s ...Il ministro degli Esteri è in continuo contatto con il leader di Italia Viva, nel Pd si cerca una poltrona per Orlando L'emergenza Coronavirus in Italia continua, ma il governo nella pausa estiva lavo ...