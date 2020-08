Rapina e tenta di violentare una minorenne, tunisino denunciato a Marghera (Di giovedì 6 agosto 2020) Francesca Galici Un tunisino avrebbe prima rubato il telefono a una 15enne per poi cercare di violentarla sotto minaccia di un paio di forbici: fermato dalla polizia. Nel suo zaino trovata anche dell'eroina Paura e rabbia a Marghera, dove una quindicenne sarebbe stata prima derubata per poi essere aggredita sessualmente dal tunisino che poco prima le aveva rubato il telefono. Tutto è accaduto in località Malcontenta, dove la minorenne si trovava con alcuni amici. Sono state le loro grida a far desistere l'uomo, che poi si è allontanato prima di essere ritrovato dalla Polizia. La giovanissima ragazza stava trascorrendo una tranquilla serata d'estate in compagnia di un gruppo di amici, anche loro minorenni. I ragazzi raccontano che erano circa le 23 quando la 15enne sarebbe ... Leggi su ilgiornale

