Previsioni traffico autostrada 8-9 agosto 2020 (Di giovedì 6 agosto 2020) Un week end “fotocopia” di quello passato per quanto riguarda il traffico previsto sulla rete di Autovie Venete. Il calo dei transiti turistici durante i fine settimana estivi sono attestati sul meno 19% il sabato e il meno 16% la domenica, una percentuale che comprende praticamente gli arrivi da oltre confine in direzione nodo di Palmanova e quelli del corridoio Milano-Trieste. I transiti attesi sono stimati fra 144 e 150 mila veicoli nella giornata di sabato 9, fra 123 e 124 mila quelli previsti per la giornata di domenica 10 agosto. Come sempre l’intensificazione dei flussi inizierà già da domani, venerdì 7 agosto soprattutto sulla A4 Venezia-Trieste direzione Trieste, con possibili rallentamenti o code in uscita alla barriera di Trieste Lisert, mentre in direzione Venezia il ... Leggi su udine20

Traffico nella settimana di Ferragosto. Giornate di partenze, le prossime, sulle autostrade venete e nonostante l’incognita Covid è di nuovo rosso il bollino sulla Padova-Venezia e attorno al nodo di ...

