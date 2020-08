Pizzighettone, al mercato con il battello lungo l'Adda (Di giovedì 6 agosto 2020) La partenza 9.30 da Formigara e il costo è di 7euro, mentre i biglietti sono acquistabili sul sito www.navigarelAdda.it oppure telefonando allo 037221529. Durante questa estate la navigazione sull'... Leggi su ilgiorno

ZioZebrone : @TweetGino Dai finalmente i lettori della gazzetta potranno conoscere i movimenti di mercato del Pizzighettone -

Pizzighettone (Cremona), 6 agosto 2020 - Al mercato in battello. Anche queasta mattina come sempre il giovedì in occasione del mercato settimanale di Pizzighettone è attivo il servizio in barca, da Fo ...Nuovo colpo di mercato del Persico Dosimo. Arriva Luca De Mitri, centrocampista classe 1994, un passato nelle giovanili di Cremonese e Pizzighettone poi alla Pieve 010 e ultimamente capitano della Leo ...