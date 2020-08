Palermo, confessa dopo 5 anni l’omicidio di una donna e fa ritrovare il corpo (Di giovedì 6 agosto 2020) PALERMO – Si e’ recato dai carabinieri confessando di essere stato autore di un omicidio nel 2015. Damiano Torrente, 47 anni di Palermo, e’ stato cosi’ sottoposto a fermo dai carabinieri della Compagnia di San Lorenzo. L’accusa nei suoi confronti e’ di omicidio e occultamento di cadavere. L’uomo ha raccontato di avere strangolato nell’ottobre 2015 una cittadina romena di 30 anni, Ruxandra Vesco, gettando il corpo in un dirupo su monte Pellegrino. Le verifiche sul luogo indicato da Torrente hanno portato alla scoperta di alcune ossa. Le indagini sono ancora in corso. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Palermo, confessa dopo 5 anni l’omicidio di una donna e fa ritrovare il corpo Madre e figlio scomparsi, l’appello del marito: “Torna a casa” Nuova spaccatura nella maggioranza a Palermo, ko anche sulle pedonalizzazioni Arrestato a Trapani il figlio del boss Tano Badalamenti: era a casa di sua madre Consiglio comunale di Palermo contro la Ztl e il sindaco Orlando Nave-quarantena arriva a Lampedusa, migranti trasferiti a bordo Leggi su dire

