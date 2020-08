“No” al biodigestore a Chianche: prosegue la raccolta di adesioni (Di giovedì 6 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – La mobilitazione per la raccolta delle adesioni per dire “NO” al biodigestore a Chianche e in tutte le altre aree D.o.c.g. e di tutela della provincia sta procedendo con un consenso crescente e questo fa capire come il messaggio emerso dalla battaglia di civiltà sia stato recepito dai cittadini che hanno compreso che non è una mobilitazione di un solo territorio, tanto meno di una categoria produttiva, ma dell’intera Irpinia. Il sacrosanto ciclo integrato dei rifiuti si realizza coinvolgendo le popolazioni locali, studiando e programmando nel rispetto delle tipicità dei territori le localizzazioni degli impianti e non ricorrendo a bandi a chiamata o attraverso le forzature ... Leggi su anteprima24

