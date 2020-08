Migranti, Di Maio: già diversi i barchini bloccati dalla Tunisia (Di giovedì 6 agosto 2020) Sulla questione Migranti Luigi Di Maio plaude al governo per il lavoro diplomatico svolto con Tunisi. Il ministro degli Esteri spiega su Facebook come 'siano già diversi i barchini, partiti per l'... Leggi su tgcom24.mediaset

Luigi Di Maio assicura di non sentire più Matteo Salvini, ma i toni usati dall'ex leader del Movimento 5 Stelle sembrano proprio quelli leghisti. Al centro del dibattito, come da settimane a questa pa ...

Cooperazione allo sviluppo: le occasioni mancate dell’Italia

Non è togliendo pochi milioni di euro di investimenti in aiuti (6,5) al Tunisi, come ha fatto il ministro degli Esteri Di Maio qualche giorno fa, che si costringe un Paese a fare da gendarme, non lo s ...

