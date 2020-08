Mia Khalifa chiede aiuti per il Beirut: “Il mio cuore è in frantumi, continuate a donare per il Libano” (Di giovedì 6 agosto 2020) Dopo Mika, c’è un altro volto noto di origini libanesi che è scesa in campo per sostenere il suo Paese, devastato dalle esplosioni di Beirut. È l’ex pornostar Mia Khalifa, che con un video pubblicato su TikTok ha espresso tutto il suo dolore per quanto accaduto, chiedendo che vengano destinati aiuti e soccorsi di ogni genere nelle zone distrutte della città: “Il mio cuore è in frantumi. C’è bisogno di risorse, aiuti, non vi fermate e donate quanto potete..”, ha detto ai suoi followers. Poi su Instagram ha scritto: “In Libano è mattina e nessuno ha dormito. Per favore, continuate a condividere, a donare e ad aiutare i soccorsi. Condividete le foto delle ... Leggi su ilfattoquotidiano

