Manila Nazzaro in costume: “Hai la cellulite!”. Poi arriva il commento di Lorenzo Amoruso (Di giovedì 6 agosto 2020) Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, ovvero la coppia più amata dell’ultima edizione di Temptation Island. Il pubblico li ha apprezzati singolarmente, per il loro atteggiamento coi compagni d’avventura nei rispettivi villaggi ma anche insieme. Al falò di confronto finale, dopo i canonici 21 giorni, la ex Miss Italia e l’ex calciatore hanno emozionato tutti. Finito il reality, la loro relazione procede a gonfie vele e a testimoniarlo sono gli scatti pubblicati sui social. Lorenzo, infatti, ha condiviso su Instagram una foto in cui bacia appassionatamente la sua compagna e scrive: “Finalmente insieme”. I due, stretti in un abbraccio mentre fanno un bagno in piscina, mostrano tutta la complicità e l’intesa che li lega. Il commento di ... Leggi su caffeinamagazine

LazioIn : ESCLUSIVA LATIUM | Manila Nazzaro: “Felice della Scarpa d'Oro di Ciro Immobile. Lorenzo? Ama ... - Manilanazzaro : RT @laziopress: ESCLUSIVA LATIUM | Manila Nazzaro: “Felice della Scarpa d’Oro di Ciro Immobile. Lorenzo? Ama molto la Lazio” - laziopress : RT @pasqualinipatri: ESCLUSIVA @laziopress | @Manilanazzaro: 'Dopo il programma ho ricevuto il messaggio della nostra Scarpa d'Oro @ciroimm… - pasqualinipatri : ESCLUSIVA @laziopress | @Manilanazzaro: 'Dopo il programma ho ricevuto il messaggio della nostra Scarpa d'Oro… - HLaziale : RT @LALAZIOMIA: SIAMO IN DIRETTA CON L’ULTIMA PUNTATA DI LATIUM!!!! SPECIAL GUEST MANILA NAZZARO -