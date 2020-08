Manila Nazzaro cuore a metà per Lorenzo Amoruso : “Avevo smesso di crederci” (Di giovedì 6 agosto 2020) Manila Nazzaro ha il cuore diviso a metà per Lorenzo Amoruso. La donna aveva smesso di credere nell’amore, ma ora è pronta per nuovi progetti. L’ex calciatore non sembra avere gli stessi piani… Una delle coppie più amate di questa edizione di Temptation Island è stata quella formata da Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro. La … L'articolo Manila Nazzaro cuore a metà per Lorenzo Amoruso : “Avevo smesso di crederci” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

