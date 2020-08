“L’uomo è infedele per natura, le donne gli danno un voto per le prestazioni”: la teoria di Calderoli indigna il web (Di giovedì 6 agosto 2020) L’Onorevole Calderoli espone una teoria assurda sulla doppia preferenza di genere che comprende l’infedeltà maschile e che fa indignare il web. Il PD ha presentato un decreto legge sulla doppia preferenza di genere per le prossime elezioni in Puglia. L’obbiettivo è quello di ottenere la parità di genere durante le elezioni e dunque all’interno del … L'articolo “L’uomo è infedele per natura, le donne gli danno un voto per le prestazioni”: la teoria di Calderoli indigna il web NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

