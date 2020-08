L’ultimo verbale del Comitato Tecnico-Scientifico prima del lockdown (Di giovedì 6 agosto 2020) Tra i verbali del Comitato Tecnico-Scientifico desecretati nella serata di mercoledì e pubblicati dalla Fondazione Luigi Einaudi – che ha portato avanti questa battaglia sulla trasparenza – l’attenzione non può che cadere su quel documento licenziato dal team di esperti scelti dal governo in cui vengono mostrate le indicazioni sanitarie arrivate due giorni prima della proclamazione del lockdown in tutta Italia, quel provvedimento che Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa dell’8 marzo, ha definito ‘Italia Zona Arancione’. LEGGI ANCHE > I verbali del Cts desecretati All’interno del verbale del Comitato Tecnico-Scientifico, il n.21 del 7 marzo 2020, gli ... Leggi su giornalettismo

iuia155204 : #TemptationIsland l'ultimo neurone rimasto nel cervello di Antonio che cerca di capire quale tempo verbale utilizza… -