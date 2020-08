L'Inter conquista i quarti di Europa League (Di giovedì 6 agosto 2020) La vera notizia è la soddisfazione di Antonio Conte. Stavolta nessun malumore, solo complimenti: per la squadra che sta diventando "tosta", ma anche per la società che ha annunciato che Sanchez sarà ... Leggi su tg.la7

Sport_Mediaset : #SerieA, con i 2 punti a vittoria lo scudetto sarebbe andato all'Inter. Con la regola in vigore fino al '94 l'… - LuigiBevilacq17 : RT @corradone91: L'#Inter, con la vittoria di oggi, conquista un quarto di una competizione europea per la prima volta dopo nove anni. Il c… - lautarvo : RT @corradone91: L'#Inter, con la vittoria di oggi, conquista un quarto di una competizione europea per la prima volta dopo nove anni. Il c… - mnardi34 : RT @PianetaMilan: 6 agosto 2011: il Milan batte l'Inter e conquista la Supercoppa italiana - ferraiolia : RT @corradone91: L'#Inter, con la vittoria di oggi, conquista un quarto di una competizione europea per la prima volta dopo nove anni. Il c… -