Kate Middleton, sgarro a Meghan: le eterne nemiche (Di giovedì 6 agosto 2020) Kate Middleton manda gli auguri social di buon compleanno alla cognata Meghan Markle, finalmente pace fatta. Ma è veramente così? Dietro questo “gesto carino”, in realtà si nasconde un’insidia.. Il gesto di Kate che avvicina Il mondo deve ricredersi: non è vero che tra le due cognate della Corona inglese non scorre buon sangue. Il … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

offertegiorno : #MINIMOSTORICO JewelryPalace Principessa Diana William Kate Middleton's 3.2ct Sintetico Blu Zaffiro 18,07€… - VanityFairIt : Nuovo taglio e colore, con highlights nocciola, trucco smokey e sopracciglia bold per esaltare lo sguardo. Kate non… - VanityFairIt : La duchessa di Cambridge ha condiviso una foto della nonna, Valerie Middleton, infermiera volontaria per la Croce R… - infoitcultura : Kate Middleton e l omaggio a nonna Valerie, volontaria della Croce Rossa - infoitcultura : Kate Middleton confessa: «Ho pianto sentendo i racconti delle famiglie più vulnerabili durante il lockdown» -