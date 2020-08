Juventus Lione, aggiornamenti su Dybala: Sarri recupera due calciatori (Di giovedì 6 agosto 2020) Juventus Lione – Giungono aggiornamenti direttamente dalla rifinitura, terminata qualche ora fa, della squadra di Maurizio Sarri. Maggior attenzione è sicuramente sulle condizioni di Paulo Dybala che, in realtà, non ha partecipato al torello con il gruppo. Il tecnico toscano, in conferenza, ha confermato che il ragazzo è ancora sotto affidamento dello staff tecnico e sarà valutato domani mattina. Juventus Lione: aggiornamenti su Dybala Nella rifinitura erano però presenti sia Giorgio Chiellini che Mattia De Sciglio. Due recuperi che mettono, dunque, al sicuro il reparto difensivo del club di Andrea Agnelli. Leggi anche:Panchina Juventus, Agnelli può sperare: resta viva ... Leggi su juvedipendenza

