Incredibile tempesta negli USA, Nord Carolina, la spiaggia invade la cittadina. Video Meteo (Di giovedì 6 agosto 2020) La veduta dal drone mostra quando sia difficile dire dove finisce la spiaggia e la strada di Oak Island nella Carolina del Nord, dopo che l’ex uragano tropicale Isaias ha interessato la zona. Alcune strade sono sepolte in più di un metro di sabbia. Il vento ha soffiato con raffiche sino ai 200 km orari. E’ tal Meteo estremo che ci pone spesso la domanda se il nostro lo sia davvero. Meteo Giornale. Leggi su meteogiornale

Ultime Notizie dalla rete : Incredibile tempesta Incredibile tempesta negli USA, Nord Carolina, la spiaggia invade la cittadina. Video Meteo Meteo Giornale La tempesta perfetta: ecco il ‘Red Storm’ D’Angelo Harrison

Sottostimato e sottodimensionato il più delle volte, ammirato e idolatrato in ben altrettante. La storia di D’Angelo Harrison non presenta punti di domanda o parentesi nascoste: o si prende o si lasci ...

Fall Guys: la community "disinnesca" il review bombing

Pare che alcuni utenti abbiano già provato a tempestare di recensioni negative la pagina Steam di Fall Guys, ma la stessa community di appassionati del gioco ha impedito che questa iniziativa potesse ...

