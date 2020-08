Incendio nel resort di Temptation Island. Giallo sul rogo, programma a rischio? (Di giovedì 6 agosto 2020) A fuoco il resort di Temptation Island, nuove puntate a rischio? Sembra proprio di sì. La struttura, che si chiama “Is Morus Relais” e si trova in Sardegna, è stata parzialmente distrutta. Pare che le fiamme abbiano coinvolto una parte della struttura destinata al set del programma. Adesso occorre capire se, dopo l'Incendio, si possa registrare la nuova stagione del format targato Fascino (che dovrebbe essere registrato nei prossimi giorni). resort evacuato. “Le fiamme hanno raggiunto anche le scenografie del programma. Non chiaro se l'Incendio sia doloso o casuale. Dopo che è scattato l'allarme i vigili del fuoco di Cagliari”, come racconta Sardegna Live. Sul posto sono intervenuti ... Leggi su iltempo

I vigili del fuoco di Poggibonsi sono intervenuti nella tarda mattinata di oggi a Poggibonsi, in Via Abetone, per un incendio sviluppatosi nel locale lavanderia di un'abitazione. Le fiamme, prontament ...

Ci sono mattine d’agosto, in montagna, in cui si crea un’alchimia perfetta tra il sole in un cielo cobalto e l’aria fresca che culla la neve lasciata dall’inverno ai piedi dei canali più ombrosi. Ieri ...

