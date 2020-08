Halo Infinite: Sperasoft collaborerà con 343 Industries allo sviluppo del gioco (Di giovedì 6 agosto 2020) Lo sviluppatore Sperasoft ha annunciato questa settimana di aver unito le forze con 343 Industries per lo sviluppo di Halo Infinite.Denis Larkin, Chief Commercial Officer di Sperasoft, ha dichiarato:"È un onore contribuire alla serie FPS più famosa al mondo e supportare la prossima generazione di Halo. I nostri team di sviluppo sono entusiasti della collaborazione con 343 Industries per l'imminente lancio di Halo Infinite".Leggi altro... Leggi su eurogamer

