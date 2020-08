“È faticoso vivere con questa Romina Power”, Loredana Lecciso elogiata per la sua pazienza (Di giovedì 6 agosto 2020) Giovanni Ciacci ha elogiato la pazienza di Loredana Lecciso in tutti questi anni per aver sopportato la costante presenza di Romina Power. Loredana Lecciso e Romina Power (fonte Instagram @LoredanaLecciso e @Rominaspower)Nella puntata di ieri di Ogni Mattina condotto dalla vivace Adriana Volpe, c’è una rubrica curata da Giovanni Ciacci che si concentra sui principali volti del mondo della televisione. Ieri a finire nel mirino dell’opinionista è stata la coppia Al Bano e Loredana Lecciso che durante la quarantena ha rivelato di essere tornata insieme. Ciacci, nel suo discorso, ha elogiato la figura della Lecciso e soprattutto ... Leggi su chenews

chandra_lady : Vivere è faticoso. Anche troppo. Svegliarsi ogni mattina è faticoso. Riprendere la propria lucidità e tutte le cons… - Stefy71nek : È così faticoso vivere due vite. Una obbligata ad andare avanti,a nascondere le lacrime L''altra ferma in un angolo… - PrimoErti : @M_Fedriga vivere a trieste è molto faticoso ti divora l'anima i pessimi servizi oggi poi trattati come bestie che… - frittelladimele : Penso a quanto debba essere faticoso sprecare così tante energie e dedicarsi a un'esistenza di battaglie gratuitame… - VedoRossoNero : @BeaTuseilei Guarda che con foto del genere è davvero faticoso vivere per noi ... Perlomeno per me! -