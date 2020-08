Diletta Leotta soccorsa in strada | Piccole difficoltà in vacanza | Video (Di giovedì 6 agosto 2020) Diletta Leotta finalmente è partita in vacanza in compagnia di alcune amiche che le stanno tenendo compagnia in un momento molto delicato per la conduttrice siciliana, tornata single per via della crisi con Daniele Scardina. Al momento nessuno conosce le dinamiche del momento difficile che sta attraversando la Leotta, la quale ha spiegato di non … L'articolo Diletta Leotta soccorsa in strada Piccole difficoltà in vacanza Video proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

