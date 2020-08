Desecretati i verbali del Cts, Speranza ora fa appello all’unità (Di giovedì 6 agosto 2020) «A settembre riapriranno le scuole e riprenderanno a pieno ritmo gran parte delle attività lavorative, occorre collaborazione istituzionale per fare tutto ciò che è possibile per la prevenzione nella fase di ripartenza». Il presidente Stefano Bonaccini chiede di riaprire al pubblico gli impianti sportivi ma insiste soprattutto sul nodo del trasporto pubblico locale, quando al termine della Conferenza delle Regioni chiede un incontro urgente con il governo. Concesso immediatamente per il 10 agosto, anche perché dopo la desecretazione di alcune … Continua L'articolo Desecretati i verbali del Cts, Speranza ora fa appello all’unità proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

