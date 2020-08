Coppie di fenicotteri raddoppiate in Sicilia (Di giovedì 6 agosto 2020) : ora sono 809. La Riserva naturale Saline di Priolo ospita la nidificazione di questa splendida specie Il suo nome e’ M393. Nato in Sardegna 12 anni fa, dopo aver girovagato in questi anni tra Sicilia, Sardegna e Malta, e’ tornato quest’anno a nidificare nella Riserva naturale Saline di Priolo,… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

dgallo1982 : RT @QdSit: Non so voi ma noi siamo favorevoli a certi tipi di 'invasione' - QdSit : Non so voi ma noi siamo favorevoli a certi tipi di 'invasione' -

Ultime Notizie dalla rete : Coppie fenicotteri Coppie di fenicotteri raddoppiate in Sicilia Corriere Nazionale Boom di fenicottieri rosa a Priolo: raddoppiate le coppie in un solo anno (anche grazie al lockdown)

Sono arrivati in Sicilia da poco tempo, appena sei anni, ma la popolazione è raddoppiata. I fenicotteri si stanno diffondendo nella riserva Lipu Saline di Priolo. Complici anche il silenzio e la tranq ...

Boom di fenicotteri a Priolo in Sicilia, grazie al lockdown in primavera

In Sicilia a Priolo si ha una crescita esagerata della popolazione dei fenicotteri, il tutto grazie alle misure di lockdown. In Sicilia a Priolo grazie alle misure per il contenimento della pandemia, ...

Sono arrivati in Sicilia da poco tempo, appena sei anni, ma la popolazione è raddoppiata. I fenicotteri si stanno diffondendo nella riserva Lipu Saline di Priolo. Complici anche il silenzio e la tranq ...In Sicilia a Priolo si ha una crescita esagerata della popolazione dei fenicotteri, il tutto grazie alle misure di lockdown. In Sicilia a Priolo grazie alle misure per il contenimento della pandemia, ...