Cisterna: in casa trovate 10 piante di marijuana alte 2 metri, 26enne arrestato (Di giovedì 6 agosto 2020) Un giovane di 26 anni è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti a Cisterna . L'operazione dei carabinieri della locale Stazione che rientra nell'ambito dei servizi finalizzati proprio a ... Leggi su latinatoday

Ultime Notizie dalla rete : Cisterna casa Cisterna: in casa trovate 10 piante di marijuana alte 2 metri, 26enne arrestato LatinaToday Finanziate le Case della Salute di Cori e Minturno, la Asl Latina: “Così cresce il servizio al cittadino”

LATINA – “L’approvazione del finanziamento richiesto dalla ASL di Latina, dà il via libera alla realizzazione delle Case della Salute di Cori e Minturno e all’ampliamento di quella di Aprilia. Si trat ...

Volley, per la Gas Sales Bluenergy esordio in SuperLega il 27 settembre a Ravenna

Sono ufficiali e pubblicati sul sito Legavolley.it i calendari di Regular Season della Serie A Credem Banca. Sarà un torneo intenso quello che attende i biancorossi e le altre 11 squadre iscritte: la ...

