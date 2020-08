Che fatica seguire il prime time di Tv8 e Nove (Di giovedì 6 agosto 2020) Demi Moore e Patrick Swayze in Ghost Tra il proliferare dei canali digitali, la tv satellitare e la sempre più accattivante offerta della tv on demand, i telespettatori hanno ogni sera l’imbarazzo della scelta. Riuscire a fidelizzare il pubblico televisivo è diventata un’impresa decisamente ardua, destinata a diventare impossibile quando le stesse reti tv faticano a rendere più definita e variegata la propria programmazione. E’ il caso di Tv8 e Nove canali che, pur contando rispettivamente sull’esperienza ed i mezzi di due colossi come Sky e Discovery, si imbattono in scelte e comportamenti decisamente singolari per delle tv che ambiscono a ritagliarsi uno spazio nel panorama generalista. L’aspetto che più risalta all’occhio è la mancanza di varietà nella scelta dei ... Leggi su davidemaggio

La7tv : #lariachetira Processo a #Salvini, @franborgonovo (La Verità): 'Uno non può essere processato perché fa il ministro… - TNannicini : La fatica del cambiamento e il coraggio che manca. Qualche spunto per politiche del welfare che vadano oltre l’emer… - GiovanniToti : L’omaggio delle polizia alle vittime del crollo del Morandi racchiude lo spirito con cui #Genova si sta preparando… - Interista70s : @90ordnasselA @Busno66 Guai a dire che è anche pagato fior di milioni per parare ogni tanto senza accompagnare la p… - danisailor7 : RT @90ordnasselA: “L’Inter è una squadra che fa fatica a prendere gol ed è questa l’Inter di Conte che per far gol devi sforzarti tanto” #T… -

Ultime Notizie dalla rete : Che fatica Che fatica stendere e stirare, le regole per rendere tutto più agevole Proiezioni di Borsa “Conservatorio vittima di incomprensibili “ripensamenti”. Non si sprechi la passione e la professionalità degli allievi.

Quello che è accaduto al Conservatorio “Sala” di Benevento, che si è visto negare, dal direttore artistico di Città Spettacolo, la possibilità di inaugurare la prossima edizione del festival, è un epi ...

Esplosione a Beirut, Amin Maalouf: «Vedo le macerie della nostra civilità»

«È in quella città che sono nato e ho trascorso la mia giovinezza, fino a quando avevo 27 anni. Ho vissuto periodi di pace, progresso. Ma poi ho conosciuto anche la guerra civile». Beirut. L’ha amata ...

Quello che è accaduto al Conservatorio “Sala” di Benevento, che si è visto negare, dal direttore artistico di Città Spettacolo, la possibilità di inaugurare la prossima edizione del festival, è un epi ...«È in quella città che sono nato e ho trascorso la mia giovinezza, fino a quando avevo 27 anni. Ho vissuto periodi di pace, progresso. Ma poi ho conosciuto anche la guerra civile». Beirut. L’ha amata ...